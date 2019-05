"Egzaminy mają przebiegać bezpiecznie, dzieci mają się czuć bezpiecznie. Musimy nad wszystkim czuwać" - powiedziała w czwartek w TVP Info minister edukacji narodowej Anna Zalewska, odnosząc się do zakłócenia egzaminów maturalnych w związku z alarmami bombowymi na terenie szkół.

Zalewska była pytana o zakłócenia egzaminów maturalnych związane z mailami, jakie dotarły do szkół, o podłożonych ładunkach wybuchowych.

W poniedziałek, w pierwszym dniu matur, 122 szkoły zgłosiły do okręgowych komisji egzaminacyjnych, że otrzymały drogą mailową informacje o bombach. We wtorek, w drugim dniu sesji egzaminacyjnej, takich sygnałów było 663. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe.

CBŚP informowało CKE

Jak zaznaczyła Zalewska, o tym, że może dojść do zamachów bombowych, CBŚP poinformowało CKE już 2 maja.

"Jesteśmy wdzięczni policji za informacje i za to, że razem z nami się przygotowała. Nie tylko poinformowaliśmy dyrektorów, ale mamy wdrożone różnego rodzaju procedury" - wyjaśniła.

Egzamin w dwóch szkołach do powtórki

Jak poinformowała Zalewska, egzamin maturalny przerwano w dwóch szkołach. Zostanie on powtórzony w czerwcu.

"Dzisiaj było bardzo spokojnie, ale też były podejmowane nadzwyczajne środki. Nie tylko duże siły policji, ale plombowanie sal - po to, żeby wyeliminować nawet podejrzenie, że mogłoby się coś stać. Dzieci muszą się czuć bezpiecznie. Rodzice oddali dzieci do szkoły, mają przebiegać bezpiecznie egzaminy, więc nad wszystkim musieliśmy czuwać" - zaznaczyła.

"Nauczyciele zobaczą to w swoich portfelach"

Zalewska odniosła się także do zapowiadanej na wrzesień kontynuacji strajku nauczycieli. Jej zdaniem, emocje nauczycieli związane są z tym, że "nie wierzyli, że naprawdę dostaną podwyżki".

"Choć my zapowiedzieliśmy podwyżki w 2017 r. i od kwietnia 2018 r. zgodnie z harmonogramem zaczęliśmy je wypłacać. Przyspieszyliśmy, dołożyliśmy kolejne. Jest już gotowa ustawa, w ciągu dwóch lat nauczyciel dyplomowany w zasadniczym wynagrodzeniu będzie miał dodatkowe 708 zł" - przypomniała.

Zastrzegła, że ma nadzieję, że we wrześniu nie zostanie podjęty strajk nauczycieli, który przerwano 27 kwietnia. "To, co było dyskutowane, stanie się faktem i nauczyciele zobaczą to fizycznie w swoich portfelach" - stwierdziła Zalewska.

