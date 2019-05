Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym zakończona. Abiturienci mierzyli się z "królową nauk" od godz. 9:00. Na rozwiązanie arkusza mieli równo trzy godziny. Zobacz, jakie zadania pojawiły się na maturze rozszerzonej z matematyki! Poniżej po godz. 14:00 opublikujemy arkusz CKE - matematyka (poziom rozszerzony) wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszego eksperta. Zapraszamy!

Zdjęcie Matura 2019: Matematyka poziom rozszerzony; zdj. ilustracyjne / Lech Muszyński /PAP

Do matury z matematyki rozszerzonej przystąpiło dziś 61,4 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 22,8 proc. z nich. W tym roku rozszerzona matematyka była w czołówce najchętniej wybieranych przez maturzystów przedmiotów dodatkowych.



Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Abiturient musi też wybrać co najmniej jeden przedmiot z grupy tzw. przedmiotów dodatkowych. Są to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Oprócz tego maturzyści obowiązkowo przystępują do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Matura 2019: Matematyka - poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Arkusz CKE z matematyki poziom rozszerzony wraz z nieoficjalnymi odpowiedziami, które przygotuje nasz ekspert opublikujemy poniżej tuż po godz. 14:00. Arkusze CKE i rozwiązania poprzednich egzaminów można znaleźć w naszym raporcie "Matura 2019. Arkusze" .

