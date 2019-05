Matura 2019: Niemiecki podstawowy. Arkusz CKE i odpowiedzi

W środę o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin z języka niemieckiego (poziom podstawowy). Chęć jego zdawania zdeklarowało 12 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Poniżej tuż po godzinie 14:00 opiszemy arkusz CKE język niemiecki poziom podstawowy wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

Zdjęcie Matura 2019: Język niemiecki - poziom podstawowy; zdj. ilustracyjne / Adam Staśkiewicz /East News

Język niemiecki od lat jest drugim - po angielskim - najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. Chęć jego zdawania na poziomie podstawowym zadeklarowało w tym roku 12,1 tys. osób. Część we wtorek po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Rozpocznie się on o godz. 14.00. Chęć jego zdawania zadeklarowało 6,6 tys. abiturientów.

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z jęz. polskiego, z jęz. obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego.

