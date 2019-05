Matura 2019. Co zrobić, żeby zdać? Najważniejsze informacje

Matura 2019 startuje już za kilka dni. Dla tegorocznych absolwentów rozpoczął się czas gorączkowych powtórek i egzaminacyjnych przygotowań. Jaki wynik zagwarantuje, że maturzysta zda egzamin dojrzałości? Ile musi uzyskać procent? Wszystkie najważniejsze informacje zebraliśmy poniżej.

Matura 2019 rozpoczyna się 6 maja i potrwa do 25 maja. Każdy abiturient, by ją zdać, musi przystąpić łącznie do sześciu egzaminów.

Matura 2019. Które egzaminy są obowiązkowe?

Każdy absolwent obowiązkowo musi przystąpić do dwóch egzaminów maturalnych w części ustnej i czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy ustne: język polski (bez określania poziomu)‎ i język obcy nowożytny (bez określania poziomu)‎.

Obowiązkowe egzaminy pisemne: język polski (poziom podstawowy)‎, matematyka (poziom podstawowy)‎, języka obcy nowożytny (poziom podstawowy)‎ i wybrany przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony)‎.

Wśród przedmiotów dodatkowych znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, WOS.



Ważne! Absolwenci szkół z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎też do egzaminu z języka tej mniejszości w części ustnej i pisemnej (poziom podstawowy).‎

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę?

Aby otrzymać świadectwo maturalne maturzysta musi uzyskać:

co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych ‎w części ustnej,

z przedmiotów obowiązkowych ‎w części ustnej, co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych ‎w części pisemnej.

Ważne! Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie matury. Zostaną jednak zaznaczone na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎

Kiedy będą wyniki matur 2019?

Maturzyści, którzy przystąpią do matury w maju/czerwcu 2019 r., ‎otrzymają świadectwo 4 lipca 2019 r. Ci, którzy zdadzą egzaminy dopiero w sesji ‎poprawkowej w sierpniu, otrzymają świadectwo 11 września 2019 r.



Pełny harmonogram matur 2019

