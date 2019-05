Matura 2019. Przecieki? Arkusze CKE? Uwaga!

"Wyciekły arkusze maturalne", "mamy przecieki", "zobacz, co będzie na maturze 2019" - w sieci znów pojawiają się fałszywe informacje sugerujące, że doszło do wycieku arkuszy CKE. Maturzyści, nie dajcie się oszukać! Co właściwie zawierają rzekome przecieki i jaki jest cel oszustów?

Zdjęcie Sesja matur 2019 rozpocznie się już 6 maja /Fot. Daniel Dmitriew /Agencja FORUM

Matura 2019 rozpocznie się już 6 maja, dlatego w sieci nie brakuje informacji o tym, że doszło do tzw. przecieków. Nie dajcie się naciągnąć! To jedynie próba wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych. Oszuści - niemal co roku - próbują ubić interes na zestresowanych abiturientach.

Najczęściej w zamian za "wykradziony arkusz maturalny" należy zapłacić SMS-em lub wykonać przelew. W sieci możemy natknąć się na tego typu informacje: wyślij SMS, a otrzymasz pytania, które pojawią się na maturze 2019. Uczniowie płacą, ale prawdziwych pytań, rzecz jasna, nie otrzymują.

Co więc zawierają "fejkowe" arkusze?

Najczęściej są to zeszłoroczne egzaminy lub kompilacje różnych zadań z lat poprzednich, opracowane w programach graficznych i sugerujące, że są to arkusze, które będą wykorzystane w danym roku.

Wyłudzone sumy mogą być naprawdę wysokie, a w przypadku wiadomości SMS prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy jest równe niemal zeru. Eksperci z branży telekomunikacyjno-informatycznej przestrzegają, że nawet po wysłaniu jednego SMS-a, użytkownik może zostać wpisany na płatną listę, a opłaty mogą być ściąganie regularnie.

Dlatego zamiast poszukiwać "przecieków" i za nie płacić, lepiej wziąć się za powtórkę materiału.



