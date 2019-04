Matura 2019 z WOS. Znasz odpowiedzi na wszystkie pytania?

10 maja odbędzie matura 2019 z wiedzy o społeczeństwie. Maturzyści będą mierzyć się z zganieniami z tej dziedziny na poziomie rozszerzonym. Przygotowaliśmy krótki quiz z WOS, nie tylko dla maturzystów. Sprawdź, czy znasz wszystkie odpowiedzi!

Matura 2019 - zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez CKE - rozpocznie się 6 maja (poniedziałek). Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym.

Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

