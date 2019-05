1 18

W poniedziałek 6 maja rozpoczęła się matura 2019. Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie do sześciu. aturzyści z I LO im T. Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim przed egzaminem maturalnym