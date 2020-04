CKE udostępniła zasady oceniania próbnych egzaminów maturalnych

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępnione zostały zasady oceniania zadań, które znalazły się w arkuszach próbnych egzaminów maturalnych, przeprowadzonych w dniach 2, 3, 6, 7 i 8 kwietnia.

Arkusze z zadaniami egzaminacyjnymi publikowane były na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Udostępniały je na swoich stronach też okręgowe komisje egzaminacyjne. Stamtąd uczniowie mogli je pobrać i samodzielnie rozwiązać zadania w domach, a następnie przesłać je swoim nauczycielom do sprawdzenia.

Publikacja arkuszy do próbnych egzaminów miała na celu pomóc uczniom w przygotowaniu się do matury w czasie, gdy nie odbywają się lekcje w szkołach w formie tradycyjnej. W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone. Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Organizacja próbnych matur w czasie epidemii

Pierwszego dnia próbnego egzaminu - 2 kwietnia - rano opublikowano arkusz z zadaniami z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu opublikowano arkusze egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym i z fizyki na poziomie rozszerzonym

Arkusze z zadaniami z kolejnych przedmiotów egzaminacyjnych publikowane były w kolejnych dniach rano i wieczorem.

Zgodnie z decyzją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika zasady oceniania arkuszy próbnych w pierwszej kolejności przesłane zostały do dyrektorów szkół, ci przekazywali je dalej nauczycielom. Dopiero kilka dni po przeprowadzeniu próbnych egzaminów zasady oceniania miały być podane do publicznej wiadomości.

Zajęcia stacjonarne zostały zawieszone w publicznych i niepublicznych szkołach początkowo do 25 marca, później przedłużono ten okres do 10 kwietnia. W ubiegłym tygodniu zawieszenie zajęć stacjonarnych przedłużono o kolejne dwa tygodnie - do 26 kwietnia, poinformowano też o przesunięciu egzaminu ósmoklasisty i matury. Obędą się nie wcześniej niż w czerwcu, najprawdopodobniej w drugiej połowie; nowy termin egzaminów zostanie podany co najmniej na trzy tygodnie przed nim.

Co dalej z maturami?

Matury miały rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych miała potrwać do 21 maja, a ustnych do 22 maja.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy są zaliczane także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze dwa dodatkowe obowiązkowe egzaminy - pisemny i ustny z języka ojczystego.