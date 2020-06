Matura 2020. Błąd na arkuszach? Dyrektor CKE wyjaśnia

Matura 2020 rozpoczyna się już jutro. W poniedziałek (8 czerwca) abiturienci zmierzą się z językiem polskim. Choć egzamin odbywa się w czerwcu, to na arkuszach maturalnych będą widniały daty z maja. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Marcin Smolik wyjaśnia, że nie jest to błąd.

Zdjęcie W poniedziałek (8 czerwca) pierwszy dzień egzaminów maturalnych, zdj. ilustracyjne /LUKASZ SOLSKI /East News

"Po ogłoszeniu epidemii doszliśmy do wniosku, że nie będziemy niszczyć tych arkuszy ani przedrukowywać, bo nie wiadomo, kiedy egzamin będzie przeprowadzany" - powiedział dyrektor CKE z w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową.

"Pomimo tego, że egzamin będzie 8 czerwca, to na arkuszu jest data 4 maja. To nie jest błąd. To nie jest arkusz nieważny" - podkreślił.

Początkowo matury miały rozpocząć się 4 maja. Ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce zostały przesunięte na czerwiec.

Matura 2020

W poniedziałek, 8 czerwca o godz. 9.00, maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu, o godz. 14.00, odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy w ścisłym reżimie sanitarnym

Tegoroczne matury będą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym związanym z pandemią.

Między ławkami powinno być półtora metra odstępu w każdym kierunku. Maturzyści powinni przyjść z własnymi przyborami. Mogą też wziąć ze sobą butelkę wody.

Podczas egzaminu zdający nie muszą siedzieć w maseczce. Muszą jednak zakrywać usta i nos, poruszając się na terenie szkoły, a przed wejściem do budynku powinni zdezynfekować ręce.



