Matura 2020. Co z rekrutacją na studia?

Polskie uczelnie przesuwają rekrutację na studia w związku z epidemią koronawirusa. Listy przyjętych na dane kierunki będą na wielu uczelniach wyższych ogłaszane dopiero we wrześniu. Wszystko przez maturę 2020, która została przełożona na czerwiec. Poniżej znajdziecie informacje o rekrutacji na konkretnych uniwersytetach w Polsce.

W związku z epidemią koronawirusa w 2020 roku przesunięto terminy egzaminów. Matury, które zgodnie z planem miały rozpocząć się 4 maja, przesunięto na 8 czerwca. Tegoroczna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Co ważne, nie odbędą się matury ustne. Wyniki matur będą znane do 11 sierpnia. Wszystko to spowodowało zmiany harmonogramu rekrutacji na uczelniach.

Rekrutacja na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rzecznik prasowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Rybczyńska przekazała, że - według aktualnych założeń - elektroniczna rejestracja kandydatów na studia rozpocznie się 1 czerwca.

"Listy rankingowe pojawią się jednak nie wcześniej, niż po 11 sierpnia, w związku z terminami ogłaszania wyników egzaminów maturalnych. Trwają prace nad szczegółowym harmonogramem tegorocznej rekrutacji" - podała.

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Krzysztof Skrzypek poinformował, że podobnie jak dotychczas, w czasie rekrutacji na uczelnię nie będzie żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych.

"Wiemy, że na wyniki matur będziemy musieli długo poczekać. Spodziewamy się, że lista kandydatów przyjętych na studia będzie ogłoszona dopiero w drugiej połowie września" - powiedział.

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański zdecydował się przesunąć rekrutację na sierpień. Szczegółowy terminarz ma zostać ogłoszony po zatwierdzeniu go przez uczelniany Senat.

UG jest w trakcie wprowadzania zmian, które pozwolą na elektroniczne składanie wszystkich dokumentów - tak, by kandydaci nie musieli osobiście odwiedzać komisji rekrutacyjnych.

Rekrutacja na Politechnikę Warszawską

Cały proces rekrutacyjny jest zinformatyzowany również na Politechnice Warszawskiej, poczynając od rejestracji kandydata, poprzez pobranie wyników matur, kończąc na wydaniu decyzji o przyjęciu na studia.

"Ogłoszenie wyników matur planowane jest na 11 sierpnia, a ten termin decyduje o rozpoczęciu procesu kwalifikacyjnego. W związku z powyższym początek zapisów zostanie przesunięty na 1 czerwca dla kandydatów na kierunek Architektura (koniec zapisów 19 czerwca) i na 1 lipca na pozostałe kierunki studiów. Zakończenie procesu przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia planujemy na 4 września" - poinformowała Izabela Koptoń-Ryniec z Politechniki Warszawskiej.

Rekrutacja na Uniwersytet Warszawski

Podobnie wygląda sytuacja na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 13 lipca.

Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się w większości przypadków 24 sierpnia. Kilka kolejnych terminów rekrutacji - w przypadki niewypełnienia limitu miejsc - przewidziano aż do 3-4 września.

Rekrutacja na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rekrutacja dla cudzoziemców i na studia w językach obcych jest prowadzona od początku roku i przebiega bez zakłóceń - informuje rzecznik uczelni Adrian Ochalik. Jak przypomniał, odbywa się ona elektronicznie.

Najpóźniej pod koniec miesiąca ma zostać opublikowany harmonogram rekrutacji dla kandydatów z Polski.

"Jeżeli chodzi o te kierunki, gdzie oprócz wyników maturalnych są przeprowadzane dodatkowo egzaminy, to zostaną one przeprowadzone w formie zdalnej" - dodał rzecznik UJ.



Rekrutacja na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie już uruchomił internetowy system rekrutacji.

"W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, wszystkie terminy rekrutacji zostały dopasowane do nowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Staraliśmy się wydłużyć je tak, aby 11 sierpnia wszyscy kandydaci po otrzymaniu wyników z egzaminu maturalnego, mieli jeszcze kilka dni na spokojne uzupełnienie swoich danych w Internetowym Systemie Rekrutacji" - powiedział prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Arkadiusz Terman.

Rekrutacja na AWF-y

W przypadku niektórych kierunków uczelnie (np. akademie wychowania fizycznego) wymagały często dodatkowych egzaminów.

Rzecznik poznańskiej AWF Lidia Majdecka przekazała, że władze uczelni chcą wycofać się z przeprowadzania dodatkowych egzaminów sprawnościowych przy rekrutacji na poszczególne kierunki. "Ostateczną decyzję do końca maja podejmie Senat uczelni" - mówi.

Rekrutacja na Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób odbędzie się rekrutacja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunki, na które do tej pory wymagano dodatkowych egzaminów. Decyzje w tej sprawie zapadną podczas obrad Senatu WUM 25 maja - przekazała rzeczniczka prasowa uczelni Marta Wojtach.