Matura 2020: Dwa egzaminy z języka niemieckiego

Trwa matura 2020. W czwartek (18 czerwca) maturzyści napiszą egzamin z języka niemieckiego. O godz. 9:00 rozpoczęła się matura z tego języka na poziomie podstawowym, zaś po południu o godz. 14:00 odbędzie się matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Język ten jest drugim najczęściej wybieranym przez abiturientów językiem obcym nowożytnym.

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym potrwa 120 minut. Z kolei o godz. 14:00 odbędzie się egzamin z tego języka na poziomie rozszerzonym. Potrwa on 150 minut.



Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Na maturze 2020, ze względu epidemię koronawirusa nie odbywają się egzaminy ustne. W tym roku będzie je zdawać tylko niewielka grupa maturzystów. O szczegółach pisaliśmy tutaj

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego.

Matura 2020 z niemieckiego. U nas arkusze i odpowiedzi

W czwartek w naszym raporcie specjalnym "Matura 2020. Arkusze" opublikujemy arkusze CKE z języka niemieckiego wraz z proponowanymi odpowiedziami. Szukajcie ich o następujących godzinach: tuż po 14:00 - poziom rozszerzony, natomiast po godz. 19:00 poziom podstawowy.

Sesja matury 2020 trwa od 8 czerwca. Codziennie publikujemy arkusze, które na maturze otrzymali zdający, wraz z proponowanymi odpowiedziami. Znajdziecie je tutaj