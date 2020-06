Matura 2020. Dzisiaj biologia i WOS na poziomie rozszerzonym

We wtorek rano (16 czerwca) maturzyści piszą egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Z kolei po południu zmierzą się z wiedzą o społeczeństwie. Oba egzaminy nie są obowiązkowe i przystąpią do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką chęć.

Egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9:00. W całej Polsce przystąpiło do niego 46,8 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 17,2 proc. wszystkich zdających. Egzamin trwa 180 minut i zakończy się o godz. 12:00.



Z kolei matura z WOS-u rozpocznie się o godz. 14:00. Egzamin napisze w sumie 16,6 tys. osób, co stanowi 6,2 proc. wszystkich maturzystów. Na napisanie matury z wiedzy o społeczeństwie abiturienci mają również trzy godziny.

Oba egzaminy nie są obowiązkowe. To przedmioty dodatkowe (tzw. przedmioty do wyboru), do których przystępują tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć.



