Matura 2020. Dzisiaj chemia i informatyka na poziomie rozszerzonym

Maturzyści przystąpili w środę rano (17 czerwca) do pisemnego egzaminu z chemii. Po południu odbędzie się egzamin z informatyki. Oba przeprowadzane są na poziomie rozszerzonym i nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką chęć. Wynik posłuży abiturientom do rekrutacji na studia.

Zdjęcie Matura 2020: Dziś chemia i informatyka - poziom rozszerzony /Marek Maliszewski /Reporter

Egzamin z chemii zdaje w środę ponad 25,5 tys. tegorocznych maturzystów, a z informatyki - 9,1 tys. Do chemii przystąpi też 9,5 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników, a z informatyki - 571 maturzystów z wcześniejszych lat.

Reklama

Chemia na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 9:00 i potrwa 180 minut. Do egzaminu z informatyki maturzyści przystąpią po południu. Matura z tego przedmiotu zacznie się o godz. 14:00 i potrwa 210 minut.

Arkusz egzaminacyjny z chemii co roku zawiera około 45 zadań. Znajdują się tam zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Matura z informatyki podzielona jest na dwie części. Pierwsza trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu zadań bez korzystania z komputera. Po jej zakończeniu następuje 30-minutowa przerwa. Druga część egzaminu jest dłuższa - trwa 150 minut. W tym czasie abiturienci rozwiązują zadania na komputerze.



Wyniki egzaminu dojrzałości maturzyści poznają do 11 sierpnia.

Matura z chemii - arkusz i odpowiedzi na Interii

Maturzysto, chcesz tuż po egzaminie sprawdzić, jak ci poszło i które zadania rozwiązałeś poprawnie?

Jeszcze dziś, tuż po godz. 14:00, w naszym raporcie maturalnym w zakładce "Matura 2020. Arkusze" znajdziesz arkusze CKE z chemii na poziomie rozszerzonym. Następnie na bieżąco będziemy publikować odpowiedzi. Zadania z chemii rozwiąże współpracujący z nami ekspert. Zapraszamy!

Zobacz arkusze z matury 2020:



Język angielski (poziom podstawowy) - arkusz CKE i odpowiedzi

Język angielski (poziom rozszerzony) - arkusz CKE i odpowiedzi



Język polski (poziom podstawowy) - arkusz CKE i odpowiedzi

Język polski (poziom rozszerzony) - arkusz CKE i odpowiedzi

Matematyka (poziom podstawowy) - arkusz CKE i odpowiedzi

Matematyka (poziom rozszerzony) - arkusz CKE i odpowiedzi

Biologia (poziom rozszerzony) - arkusz CKE i odpowiedzi