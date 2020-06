Matura 2020. Fizyka i historia na rozszerzeniu

Tegoroczni maturzyści już na ostatniej prostej. W trzecim tygodniu maturalnego maratonu zmierzą się z m.in. fizyką i astronomią oraz historią na poziomie rozszerzonym. Oba egzaminy są nieobowiązkowe i napiszą je tylko ci abiturienci, którzy wcześniej wyrazili taką chęć. Matura z fizyki rozpoczęła się o godz. 9.00, a z historii odbędzie się o godz. 14.00. Jeszcze dziś opublikujemy na Interii arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami.

Zdjęcie Matura 2020. Dziś fizyka i historia na poziomie rozszerzonym /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii rozpoczął się o godz. 9:00 i potrwa 180 minut. Przystąpiło do niego 21,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 8 proc. proc. wszystkich zdających.



Z kolei matura z historii na poziomie rozszerzonym wystartuje o godz. 14:00 i również potrwa trzy godziny. Chęć zdawania tego przedmiotu wyraziło łącznie 20,4 tys., czyli 7,5 proc. tegorocznych abiturientów.

Oba egzaminy nie są obowiązkowe. Należą do grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Każdy maturzysta musi napisać maturę przynajmniej z jednego przedmiotu dodatkowego. Wynik nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego. Liczy się jednak przy rekrutacji na studia.



Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej, mogą napisać je w sesji dodatkowej w lipcu. Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Jeszcze dziś na Interii opublikujemy oba arkusze, z którymi mierzą się dziś maturzyści. Arkusz z fizyki na poziomie rozszerzonym i odpowiedzi opublikujemy tuż po godz. 14:00. Wieczorem, chwilę po godz. 19:00, znajdziecie u nas arkusz CKE i rozwiązania z historii. Zapraszamy tutaj: MATURA 2020 - arkusze .

