Matura 2020. Geografia poziom rozszerzony. Odpowiedzi i arkusz. Kiedy będą?

Matura z geografii zakończona. Maturzyści, którzy ją zadawali mogą już odetchnąć i spokojnie czekać na wyniki, które – jak zapowiedziała Centralna Komisja Egzaminacyjna – zostaną ogłoszone do 11 sierpnia. Wszystkim mniej cierpliwym abiturientom przypominamy, że jeszcze dziś opublikujemy arkusz z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Poniżej szczegóły.

Zdjęcie Matura 2020 z geografii jest jednym z najczęściej zdawanych przedmiotów dodatkowych; zdj. ilustracyjne /GRZEGORZ GALASIŃSKI/POLSKA PRESS/GALLO IMAGES /Gallo Images Poland

Matura 2020 z geografii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się w piątek (19 czerwca) rano o godz. 9:00 i zakończyła po 180 minutach. Tyle czasu na zmierzenie się ze wszystkimi zadaniami mieli tegoroczni abiturienci. A nie było ich mało. Geografia jest jednym z najchętniej zdawanych przedmiotów dodatkowych. W tym roku arkusze z tego przedmiotu na maturze otrzymało w sumie 72,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 26,6 proc. wszystkich zdających.

Geografię wyprzedził - pod względem popularności - jedynie angielski rozszerzony. Matura z tego przedmiotu odbywała się na samym początku sesji egzaminacyjnej. Jeśli jesteś ciekawy, co pojawiło się na tym egzaminie, zobacz arkusz CKE z angielskiego rozszerzonego i proponowane odpowiedzi tutaj

Geografia na maturze jest przedmiotem dodatkowym. Co to oznacza? Zdający deklarują, czy chcą do niej przystąpić. Każdy maturzysta, by zdać egzamin dojrzałości musi przystąpić do co najmniej jednego takiego przedmiotu. Matury z przedmiotu dodatkowego nie można oblać, ponieważ nie ma określonego - tak jak w przypadku polskiego, matematyki i języka obcego - minimalnego progu punktowego, który należy uzyskać.

Matura 2020. Odpowiedzi z geografii. Gdzie?