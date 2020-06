Matura 2020: Geografia trudna? Zdający narzekają

Matura z geografii 2020 już za zdającymi. Egzamin zakończył się o godz. 12. Abiturienci narzekają, że w tym roku geografia rozszerzona była bardzo trudna. "Ta matura z geografii mnie zmiotła", "na maturze liczyłam, ile procent uzbieram", "CKE w tym roku przesadziła" - piszą maturzyści na Twitterze. Wkrótce udostępnimy arkusz i odpowiedzi!

Zdjęcie Matura 2020: Geografia trudna? / Adam STASKIEWICZ /East News

Centralna Komisja Egzaminacyjna zapytała na Twitterze tegorocznych maturzystów, jak im poszedł egzamin maturalny z geografii. Na chwilę obecną 82 proc. ankietowanych odpowiedziało, że matura poszła im "gorzej niż planowali". W sieci nie brakuje też opinii maturzystów, którzy piszą, że są rozczarowani, a tegoroczny egzamin sprawił im wiele problemów. "Po tej maturze stwierdzam, że muszę zmienić kierunek studiów albo całkiem się z nimi pożegnać" - pisze jedna z maturzystek.

Co było na maturze z geografii? Już wkrótce opublikujemy arkusz CKE. Maturzyści! Arkusz geografia na poziomie rozszerzonym i proponowane odpowiedzi opublikujemy jeszcze dziś o godz. 14:00. Znajdziecie je w naszym raporcie specjalnym " Matura 2020 ".



W poprzednich dniach codziennie zamieszczaliśmy na stronach Interii arkusze i odpowiedzi z innych przedmiotów. Znajdziecie je wszystkie tutaj .

Matura 2020. Ważne informacje

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane tylko na poziomie rozszerzonym.