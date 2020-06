Matura 2020. Język angielski podstawowy. Arkusz CKE i rozwiązania

Język angielski na poziomie podstawowym od lat cieszy się ogromną popularnością wśród zdających. Także na maturze 2020 był najczęściej zdawanym językiem obcym nowożytnym. Specjalnie dla tegorocznych maturzystów publikujemy arkusz CKE wraz z odpowiedziami.

MATURA 2020. Jęz. angielski poziom podstawowy. ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI (znajdziesz tutaj - kliknij)

Matura 2020 z języka angielskiego poziom podstawowy trwała 120 minut. Arkusz CKE zawierał zadania, które sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej. Maturzyści, tuż po zakończonym egzaminie, pisali na Twitterze, że matura z angielskiego na poziomie podstawowym nie sprawiła im większych kłopotów. W większości oceniali tę maturę jako łatwą.



Język angielski od lat cieszy się największą popularnością na maturze. Przypomnijmy, że aby zdać maturę każdy uczeń musi zaliczyć na minimum 30 proc. trzy obowiązkowe przedmioty. Są to: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, angielski bije rekordy popularności wśród maturzystów. Zdaje go aż 256 tys. tegorocznych absolwentów. Razem z nimi zdają go też abiturienci z wcześniejszych roczników. Są wśród nich ci, którzy przystępują do matury pierwszy raz i osoby, które wcześniej nie zdały egzaminu z tego przedmiotu, albo zdały go, ale chcą uzyskać lepszy wynik lub dobierają jeszcze jeden przedmiot do zdanych wcześniej. Takich osób jest łącznie ponad 9 tys. w całym kraju.