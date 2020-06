Matura 2020: Język angielski poziom podstawowy

O godz. 9:00 w środę (10 czerwca) rozpoczęła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin ten potrwa 150 minut. Po południu z kolei odbędzie się egzamin maturalny z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Maturzyści, pamiętajcie, że już po godz. 14:00 znajdziecie u nasz pierwszy arkusz oraz proponowane odpowiedzi.

Zdjęcie Matura 2020. Dziś język angielski; zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki /PAP

Zadania na maturze 2020 z angielskiego na poziomie podstawowym będą sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej. Język angielski na poziomie podstawowym jest jednym z przedmiotów obowiązkowych na maturze.

Matura 2020. U nas arkusz i rozwiązania z angielskiego

Przypomnijmy, że już po godzinie 14:00 w naszym raporcie "Matura 2020" opublikujemy arkusz CKE z angielskiego na poziomie podstawowym wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Kolejny arkusz, także z języka angielskiego, ale na poziomie rozszerzonym, znajdziecie u nas po godzinie 19:00. Arkuszy szukajcie w zakładce "Matura 2020. Arkusze" .





Incydenty w pierwszych dniach matury 2020

Środa (10 czerwca) jest trzecim dniem sesji egzaminów maturalnych 2020. W poniedziałek i wtorek odbyły się matury z języka polskiego - na obu poziomach oraz z matematyki na poziomie podstawowym. W obu tych dniach doszło do incydentów. Najpoważniejsze dotyczyły prawdopodobnego wycieku tematu, który pojawił się na maturze z języka polskiego. Na dwie godziny przed tym egzaminem na Podlasiu wpisywano w wyszukiwarki zapytanie "Wesele elementy fantastyczne" oraz pełną treść tematu, który rzeczywiście pojawi się na maturze. O sprawie pisaliśmy tutaj



We wtorek (9 czerwca) z kolei mogło dojść do wycieku zadań maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że zgłasza sprawę policji. Do przecieku również miało dojść na Podlasiu. Więcej na ten temat czytaj tutaj