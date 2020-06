Matura 2020: Język niemiecki rozszerzony. U nas odpowiedzi

Matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zakończona. Egzamin trwał dwie godziny i 30 minut. Zdawało go ponad sześć tys. osób. Maturzysto! Zdawałeś niemiecki i chcesz wiedzieć, jak ci poszło? U nas znajdziesz arkusz CKE i proponowane rozwiązania.

Zdjęcie Matura 2020 odbywa się w reżimie sanitarnym /Julian Sojka /East News

Matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, podobnie jak wszystkie inne egzaminy maturalne, w związku z epidemią koronawirusa przeprowadzona była w reżimie sanitarnym. Zdający do momentu wejścia na salę musieli obowiązkowo zasłaniać usta i nos, a między ławkami musiał być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp. O szczegółach pisaliśmy tutaj .

Matura z niemieckiego poziom rozszerzony. Kiedy odpowiedzi?

Maturzyści, przypominamy, że jeszcze dziś, tuż po godz. 19:00, opublikujemy arkusz CKE z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym wraz z transkrypcją i odpowiedziami, które przygotuje nasz ekspert. Znajdziecie je w zakładce "Matura 2020. Arkusze" .

TUTAJ opublikowaliśmy arkusz i rozwiązania z niemieckiego na poziomie podstawowym .





Języki obce na maturze 2020

Każdy maturzysta musi przystąpić obowiązkowo do jednego egzaminu z języka obcego nowożytnego. Język niemiecki jest drugim najczęściej wybieranym przez maturzystów (pierwsze miejsce od lat należy do angielskiego). Na kolejnym miejscu jest język rosyjski. W tym roku chce go zdawać na poziomie podstawowym 3,8 tys. tegorocznych absolwentów, a 2,3 tys. na poziomie rozszerzonym. Egzamin z rosyjskiego odbędzie się 26 czerwca. Pozostałe języki: włoski, francuski i hiszpański będzie zdawało po mniej niż jednym proc. abiturientów. Egzaminy z tych przedmiotów przeprowadzone zostaną: 22, 23 i 25 czerwca.

Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, które zostaną przeprowadzone podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego. Chodzi o języki białoruski, ukraiński i litewski. Egzaminy z języków mniejszości zostaną przeprowadzone 29 czerwca.