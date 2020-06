W tym roku z powodów epidemiologicznych matura ustna 2020 z języków obcych nowożytnych przeprowadzana jest tylko w przypadku maturzystów, którzy chcą studiować za granicą, a ich wymarzone uczelnie wymagają również wyniku z ustnej części matury. Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w tym trybie zostanie przeprowadzone jedynie 327 egzaminów. Czy oznacza to, że tylko tyle osób chce studiować za granicą?

Zdjęcie Matura 2020 odbywa się z specjalnym rygorze sanitarnym w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce /Julian Sojka /East News

Dotychczas, by zdać maturę i uzyskać świadectwo dojrzałości, należało nie tylko zdobyć minimum 30 proc. z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, ale także zaliczyć egzamin ustny. Na maturze 2020 w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa postanowiono zrezygnować z formy ustnej, poza kilkoma wyjątkami.

Matura ustna 2020. Kto zdaje?

Do matury ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 22 maja przekazali do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu - ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej. O szczegółach pisaliśmy tutaj

Matura ustna dla ponad 300 osób

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że w tym trybie zostanie przeprowadzone jedynie 327 egzaminów: 26 egzaminów z języka polskiego, 285 egzaminów z języka angielskiego, jeden egzamin z języka francuskiego, 13 egzaminów z języka niemieckiego i dwa z języka rosyjskiego. Czy oznacza to, że tylko tyle osób chce studiować za granicą?

"Oczywiście w Polsce jest dużo więcej aplikujących na studia zagraniczne niż tych 300 maturzystów. Nie wszystkie szkoły wyższe za granicą w trakcie przyjmowania aplikacji biorą pod uwagę maturę z języka angielskiego. Zwykle akceptowane są certyfikaty językowe, jak np. IELTS czy PTE, choć w tym roku część uczelni dopuszcza jeszcze więcej możliwości. W Wielkiej Brytanii akceptowane są np. TOEFL Special Home Edition, IELTS Indicator czy Duolingo, czyli wersje egzaminów powstałe w odpowiedzi na pozamykane centra egzaminacyjne z powodu koronawirusa" - mówi Przemysław Jeziorowski z Elab Education Laboratory, firmy doradztwa edukacyjnego.



MEN dało maturzystom niewiele czasu

Jak wskazuje ekspert, również we Włoszech część szkół wyższych akceptuje certyfikaty językowe online.



"W przypadku aplikowania na duńskie Akademie Nauk Stosowanych, zresztą nie tylko w tym roku, wystarczy Oxford Online Placement Test (OOPT). Część zagranicznych uczelni traktuje polską maturę jako zamiennik dla egzaminu językowego. W przypadku nieposiadania certyfikatu, brak wyniku z egzaminu ustnego mógłby stanowić problem" - wyjaśnia ekspert.

"Trzeba wspomnieć, że niewielka liczba osób przystępujących do egzaminu ustnego wynika również z faktu, że Ministerstwo dało w tym roku niewiele czasu na zadeklarowanie udziału w nim. Z początku nie wiadomo było, czy egzaminy w ogóle się odbędą. Wiele szkół nie było na to gotowe i w części przypadków musieliśmy wystosować pismo potwierdzające konieczność podejścia ucznia do matury ustnej " - wyjaśnia Przemysław Jeziorowski z Elab Education Laboratory.



Matura 2020. Publikujemy arkusze CKE i rozwiązania

Tegoroczna sesja matur rozpoczęła się 8 czerwca. Od tego dnia w naszym raporcie "Matura 2020" codziennie publikujemy arkusze CKE i proponowane odpowiedzi.

