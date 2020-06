W poniedziałek (15 czerwca) o godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin maturalny 2020 z matematyki na poziomie rozszerzonym. Potrwa 180 minut. Jeszcze dziś, tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Maturzyści, bądźcie z nami!

Zdjęcie Matura 2020. Dziś matematyka na poziomie rozszerzonym /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Sesja matury 2020 rozpoczęła się w ubiegły tygodniu. Dotychczas odbyły się egzaminy z: języka polskiego (na poziomie rozszerzonym oraz podstawowym), matematyki, języka angielskiego (na obu poziomach) oraz łaciny.



Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym jest przedmiotem dodatkowym. Chęć jej zdawania zadeklarowało 65,9 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 24,2 proc. wszystkich tegorocznych maturzystów. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zdawać będzie w poniedziałek także prawie 6 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Matematyka na poziomie rozszerzonym należy do najczęściej wybieranych przedmiotów. W tym roku wyprzedziły ją pod tym względem tylko dwa przedmioty: język angielski oraz geografia.

Maura z matematyki rozszerzona. Arkusz i rozwiązania

Maturzysto, chcesz tuż po egzaminie sprawdzić, jak ci poszło i które zadania rozwiązałeś poprawnie? Jeszcze dziś, tuż po godz. 14:00 w naszym raporcie maturalnym w zakładce "Matura 2020. Arkusze" opublikujemy arkusz CKE, a następnie na bieżąco nasz ekspert będzie rozwiązywał kolejne zadania z rozszerzonej matematyki.

Matura 2020: Trzy egzaminy obowiązkowe i jeden dodatkowy

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie można wybrać sześć.



W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

