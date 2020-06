Matura 2020. Matematyka poziom rozszerzony. U nas rozwiązania

Zakończył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. W tym roku pisało go ponad 70 tys. maturzystów. Jeszcze dziś, tuż po godz. 14:00 opublikujemy arkusz CKE matematyka – poziom rozszerzony oraz rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta.

Zdjęcie Matura 2020 z matematyki na poziomie rozszerzonym zakończona; zdj. ilustracyjne /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym nie należy do łatwych egzaminów. Mimo to, co roku jest dość chętnie wybieranym przez uczniów przedmiotem dodatkowym. W tym roku rozszerzoną matematykę zdaje 65,9 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, a także prawie 6 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników.

Matura: Matematyka poziom rozszerzony. Arkusz CKE

Maturzyści! Pamiętajcie, że już po godzinie 14:00 opublikujemy dla was nie tylko arkusz CKE, ale i rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta. Arkusza i odpowiedzi szukajcie w naszym raporcie maturalnym w zakładce "Matura. Arkusze" (tutaj)

Matura 2020: Dziś także filozofia

W poniedziałek rano odbyła się matura z rozszerzonej matematyki, natomiast o godz. 14 odbywa się egzamin maturalny z filozofii. W tym roku filozofię zdaje blisko 1,6 tys. osób.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Musi także napisać maturę z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Wynik z tego egzaminu nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia. Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.

Wyniki matury 2020 zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

