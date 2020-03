Matura 2020 online? Dyrektor CKE zabrał głos

Terminy tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i matur pozostają bez zmian. Próbne testy będą natomiast dostępne online. Są one nieobowiązkowe, a szkoły same decydują, czy chcą je przeprowadzić.

Zdjęcie 4 maja o o godz. 9 rozpocznie się matura 2020 /foto-begsteiger / vario images /Agencja FORUM

"Przeprowadzenie zdalnie właściwego egzaminu dla 350 tys. zdających o jednej godzinie jest na tym etapie niewykonalne" - wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik.

Reklama

"Nie ma możliwości zapewniania równego dostępu - a przy egzaminie byłoby to szczególnie istotne - wszystkim uczniom, którzy przystępowaliby do egzaminu tego samego dnia o tej samej godzinie" - mówi Smolik.

Dodaje, że do przeprowadzenia właściwego egzaminu online niezbędna jest specjalna infrastruktura i system informatyczny. "Takiej możliwości nie ma, to jest zbyt ryzykowne" - mówi dyrektor Komisji.



Minister edukacji Dariusz Piontkowski wyjaśnia, że publikowane w sieci próbne egzaminy ósmoklasisty i matury ułatwią przygotowanie do tych właściwych.



Arkusze egzaminu ósmoklasisty będą dostępne między 30 marca, a 1 kwietnia. Natomiast arkusze egzaminu maturalnego - między 2 a 8 kwietnia.



Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony CKE będą je rozwiązywali w domu. Odpowiedzi przekażą nauczycielom. Najpierw rozwiązania dostaną dyrektorzy szkół, potem pedagodzy. 8 kwietnia rozwiązania będą opublikowane na stronie CKE.

Chcesz skutecznie przygotować się do egzaminów? Zobacz, jakie to proste! Wypracowania, opracowania lektur, testy i fiszki znajdziesz na Bryk.pl oraz na Opracowania.pl