Matura 2020. Oto najpopularniejsze przedmioty

Język angielski, geografia, matematyka, język polski i biologia - to najczęściej wybierane w tym roku przez maturzystów przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym. Wynik z przedmiotów dodatkowych liczy się przy rekrutacji na studia.

Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Musi też wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy, a maksymalnie sześć.

Przedmioty do wyboru to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.



Matura z przedmiotów dodatkowych pisana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Nie można jej nie zdać, bo nie ma określonego progu zdawalności, ale wynik bardzo często liczy się przy rekrutacji na studia.

Prawie 40 proc. maturzystów zdaje tylko przedmioty obowiązkowe

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), 39,7 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że przystąpi tylko do jednego, obowiązkowego przedmiotu dodatkowego, 31,5 proc, że do dwóch, 23,5 proc. - do trzech, 4,7 proc. - do czterech, 0,5 proc. - do pięciu, 0,1 proc. do sześciu.

Najpopularniejsze język angielski, geografia i matematyka

W tym roku najczęściej wybieranym przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest język angielski - chce go zdawać 162,9 tys. maturzystów, czyli 59,9 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się geografia - zdawać ją chce 72,5 tys. abiturientów, czyli 26,6 proc.

Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się matematyka na poziomie rozszerzonym - chce ją zadawać 65,9 tys. osób, czyli 24,2 proc., a czwartym - język polski na poziomie rozszerzonym - chce go zdawać 50,6 tys. osób, czyli 22,3 proc. abiturientów.

Na kolejnych miejscach są: biologia - 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (17,2 proc. zdających), chemia - 25,6 tys. osób (9,4 proc.), fizyka - 21,7 tys. (8 proc.), historia - 20,4 tys. (7,5 proc.), wiedza o społeczeństwie - 16,6 tys. osób (6,2 proc.), informatyka - 9,2 tys. osób (3,4 proc.) i język niemiecki na poziomie rozszerzonym - 6,3 tys. (2,2 proc.).

Historię sztuki chce zdawać 3,6 tys. tegorocznych absolwentów, język rosyjski na poziomie rozszerzonym - 2,3 tys., filozofię - 1,6 tys., język hiszpański na poziomie rozszerzonym - 1 tys.

Matura tylko dla kilku osób

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających. Są wśród nich takie, które chce zdawać w kraju kilkaset osób, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilka lub tylko cztery.

Język francuski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 935 abiturientów, włoski - 427, historię muzyki - 477, łacinę i kulturę antyczną - 211, język kaszubski - 33 osoby, a język łemkowski - jedna osoba.

Do rzadziej wybieranych przedmiotów należą języki mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym (na poziomie podstawowym są obowiązkowe dla abiturientów ze szkół dla mniejszości). Język ukraiński na poziomie rozszerzonym chce zdawać 34 maturzystów, język litewski - 20, język białoruski - 15.

