Matura 2020. Przerwa w egzaminach do poniedziałku

W poniedziałek, 8 czerwca, rozpoczęła się matura 2020. Abiturienci mają już za sobą egzaminy obowiązkowe z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Część zdających przystąpiła już także do pierwszych egzaminów dodatkowych. W czwartek, ze względu na święto Bożego Ciała, egzaminy maturalne nie odbywają się.

Po trzech pierwszych dniach matur nastąpiła przerwa. Ze względu na święto Bożego Ciała w czwartek (11 czerwca) matury nie odbywają się. W piątek maturzyści również nie przystąpią do żadnych egzaminów.

Sesja maturalna zostanie wznowiona w poniedziałek, 15 czerwca. Wówczas maturzyści, który zadeklarowali taką chęć, zmierzą się z dwoma przedmiotami dodatkowymi - matematyką na poziomie rozszerzonym (o godzinie 9:00) oraz filozofią (o godzinie 14:00).



Zapraszamy do naszego raportu specjalnego "Matura 2020", gdzie publikujemy aktualne informacje na temat tegorocznych egzaminów. Przeczytasz tam m.in. o przeciekach z matur, do których mogło dojść w pierwszym i drugim dniu egzaminów na Podlasiu . Sprawą zajmuje się już policja. Pisaliśmy też o alarmach bombowych w niektórych szkołach na Mazowszu, Podkarpaciu oraz Warmii i Mazurach po tajemniczych e-mailach wysyłanych do dyrektorów tych placówek.

Egzaminy w reżimie sanitarnym

Przypomnijmy, że tegoroczne egzaminy maturalne są przeprowadzane w ścisłych reżimie sanitarnym ze względu na epidemię koronawirusa. Jak informował minister edukacji Dariusz Piontkowski, na razie nie odnotowano żadnych problemów, a matury przebiegają spokojnie.



"Uczniowie zdyscyplinowanie przestrzegali reżimu. Była dezynfekcja rąk, spokojne zajmowanie miejsc w salach egzaminacyjnych. Nie było żadnych incydentów podczas egzaminów" - mówił szef MEN.



Poprawa matury i wyniki

Pisemne matury potrwają do 29 czerwca. Egzaminy maturalne w dodatkowym terminie - dla osób, które nie mogą przystąpić do nich w czerwcu - są zaplanowane od 8 do 14 lipca.

Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone 11 sierpnia. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ci, którzy nie zdają więcej niż jednego egzaminu, mogą poprawić maturę dopiero za rok.

Dokładny harmonogram matur 2020 w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym znajduje się tutaj.

Matura 2020: Arkusze CKE i proponowane rozwiązania

Poniżej znajdziesz wszystkie dotychczasowe arkusze maturalne 2020 wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Od poniedziałku będziemy publikować arkusze i odpowiedzi z kolejnych przedmiotów. Bądźcie z nami!



