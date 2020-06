Uczniowie mają przyjść do szkół o wiele wcześniej niż w zeszłych latach, powinni zabrać wszystkie przyrządy, wejdą na sale i z nich wyjdą w maseczkach, ale sam egzamin będą mogli pisać bez nich – w poniedziałek, 8 czerwca, rozpoczynają się matury w reżimie sanitarnym związanym z pandemią.

Zdjęcie W poniedziałek rozpoczynają się matury; zdj. ilustracyjne /Julian Sojka /East News

W poniedziałek, 8 czerwca, rozpoczynają się matury od obowiązkowego, pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną. Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. W czasie pisania egzaminu maseczka nie będzie konieczna, ale trzeba ją założyć przed wejściem do sali i wychodząc z niej.

Ilu uczniów przystąpi do matury?

Reklama

W poniedziałek do obowiązkowego, pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpi w całej Polsce ponad 278 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Podczas egzaminów należy przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz głównego inspektora sanitarnego.

Pierwotny termin przesunięto

Pierwotnie sesja maturalna miała się rozpocząć 4 maja. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach (od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego). Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur. Zmieniono także część przepisów dotyczących przeprowadzenia matury.

Maturzysta - tak jak dotąd - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru - maksymalnie do sześciu.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Jak podała CKE, przeprowadzonych będzie tylko 327 egzaminów ustnych.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 15 czerwca i też potrwa do 29 czerwca.

W raporcie Interii "Matura 2020" już po południu opublikujemy pierwszy arkusz maturalny wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami z języka polskiego, które zaproponuje nasz ekspert. Zapraszamy!