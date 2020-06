Ministerstwo Edukacji Narodowej na 24 godziny przed rozpoczęciem matur 2020 udostępniło w mediach społecznościowych wideo z przesłaniem dla tegorocznych maturzystów. "Nauczyciele trzymają kciuki za swoich wychowanków i mają nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze" - powiedział szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski.

Nagranie zostało udostępnione na Twitterze Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szef MEN Dariusz Piontkowski podkreślił, że nauczyciele mają nadzieję, iż w ciągu kilku lat szkoły średniej przekazali uczniom wystarczającą wiedzę, by bez problemu zdali teraz egzamin maturalny.

"Dla nas jest więc to także pewien stres. I gdy nasi wychowankowie przychodzą do szkoły, to trzymamy za nich kciuki i mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, że nie spanikują, że stres nie zabije tej wiedzy i umiejętności, które posiadają" - powiedział minister edukacji.

Szkoły zdezynfekowane na matury

Szef resortu wierzy, że matura 2020 przebiegnie bezpiecznie i bez problemów. Podkreślił, że w związku z epidemią koronawirusa szkoły zostały wyczyszczone i zdezynfekowane. Szef MEN przypomniał też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, jak zachowanie dystansu społecznego, zwłaszcza w drodze do sali egzaminacyjnej.



Minister poinformował też, że dyrektorzy szkół mogą przesuwać w czasie godzinę rozpoczęcia egzaminu maturalnego tak, by nie było kumulacji osób przy wejściu do szkoły. "Wydaje mi się, że egzaminy będą odbywały się spokojnie" - powiedział minister.

Matura 2020 startuje 8 czerwca

Egzaminy maturalne zaczynają się w poniedziałek, 8 czerwca. O godz. 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpi 278 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Sesja maturalna 2020 potrwa do 29 czerwca.

Pełny harmonogram matur 2020 można znaleźć tutaj .



Zapraszamy do raportu Interii "Matura 2020" , gdzie codziennie będziemy publikować arkusze maturalne wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.