Wyniki egzaminów maturalnych 2020 dostępne są dla abiturientów już dziś (11 sierpnia). Każdy zdający może je sprawdzić na stronie właściwej dla siebie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE). Od kiedy dostępne są wyniki matury 2020? Jak zalogować się do systemu? Szczegóły poniżej.

Udostępnianie wyników matury 2020 rozpoczęło się 11 sierpnia pomiędzy godziną 8:00 a 10:00. Każdy maturzysta może sprawdzić, jaki rezultat uzyskał z poszczególnych egzaminów maturalnych, logując się na stronę właściwej dla siebie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).

Jak się zalogować? Konieczny jest login i hasło, które zdający otrzymali od dyrektora szkoły, do której uczęszczali.

Maturzysto, nie jesteś pewien, na stronie której OKE powinieneś się zalogować? Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiór wszystkich adresów internetowych OKE, oto one:



- maturzyści z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego wyniki znajdą na stronie OKE w Gdańsku - https://wyniki.oke.gda.pl/

- maturzyści z województwa śląskiego wyniki znajdą na stronie OKE w Jaworznie - https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20/

- maturzyści z Małopolski, Lubelszczyzny oraz Podkarpacia wyniki znajdą na https://obieg.oke.krakow.pl

- zdający z Warmii i Mazur oraz Podlasia rezultaty swojego egzaminu maturalnego znajdą na stronie OKE w Łomży pod adresem: https://wyniki.oke.lomza.pl

- województwo łódzkie i świętokrzyskie - wyniki dostępne na https://wyniki.komisja.pl

- maturzyści z województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego wyników powinni szukać na stronie OKE w Poznaniu, tutaj: https://uczniowie.oke.poznan.pl/

Jak informuje CKE, absolwenci, którzy zdali: egzamin - otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem); podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach - otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości; nie zdali egzaminu - otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.