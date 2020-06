Matura 2020 z fizyki i historii. Arkusze i odpowiedzi na Interii

Dziś maturzyści mierzą się z fizyką i historią - oba egzaminy odbywają się na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE opublikujemy jeszcze dziś po godz 14:00 i 19:00 w raporcie specjalnym Interii "Matura 2020" w zakładce "arkusze". Zadania rozwiążą współpracujący z nami eksperci. Bądźcie z nami!

Zdjęcie Trwa trzeci tydzień sesji maturalnej /Julian Sojka /East News

W środę (24 czerwca) na przysłowiowy "pierwszy ogień" poszła fizyka i astronomia. Matura z tego przedmiotu rozpoczęła się o godz. 9:00 i trwała 180 minut. Arkusz CKE z fizyki na poziomie rozszerzonym opublikujemy o godz. 14:00. Następnie będziemy publikować też nieoficjalne rozwiązania.

Reklama

Matura z historii rozpoczyna się z kolei o godz. 14:00. Na jej napisanie abiturienci będą mieć - podobnie jak w przypadku fizyki - 180 minut. Arkusz CKE z historii na poziomie rozszerzonym opublikujemy o godz. 19:00. Po kilku minutach pojawią się u nas również odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.

Fizyka i astronomia plasuje się na siódmym miejscu wśród przedmiotów najchętniej wybieranych przez tegorocznych maturzystów, a historia - na ósmym. Są to tzw. przedmioty dodatkowe (do wyboru). Uzyskany z nich wynik bardzo często decyduje o rekrutacji na studia wyższe.

Sesja matur 2020 rozpoczęła się z miesięcznym opóźnieniem z powodu epidemii koronawirusa. Egzaminy odbywają się - inaczej niż co roku - nie w maju, a w czerwcu. Maturzyści przystępują tylko do matur pisemnych. Odwołane zostały egzaminy ustne. Wyniki zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Wszystkie dotychczasowe arkusze oraz rozwiązania publikowaliśmy w naszym raporcie specjalnym "Matura 2020". Zapraszamy!