Matura 2020 z geografii i historii sztuki

Drugi tydzień maturalnej sesji 2020 już prawie za nami. W piątek o godz. 9:00 rozpoczął się egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym. Jest to jeden z przedmiotów dodatkowych najchętniej wybieranych przez tegorocznych maturzystów. Z kolei o godz. 14:00 maturzyści rozpoczną rozwiązywanie arkusza z historii sztuki.

Zdjęcie W piątek (19 czerwca) matura z geografii i historii sztuki /FOT. RADOSLAW DIMITROW/ POLSKA PRESS/GALLO IMAGES /Getty Images

Maturę z geografii na poziomie rozszerzonym zdaje dziś około 72,5 tys. osób, co stanowi ponad 26,6 proc. tegorocznych maturzystów. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00.

Jak wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, geografia to drugi najpopularniejszy przedmiot dodatkowy. Na maturze 2020 większą popularnością cieszył się tylko język angielski na poziomie rozszerzonym ( arkusz i odpowiedzi publikowaliśmy tutaj ).

Po południu, o godz. 14:00, maturzyści przystąpią do matury z historii sztuki. Przedmiot ten nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem, jak geografia. Będzie go zdawać tylko 3,6 tys. tegorocznych absolwentów.

Cztery obowiązkowe egzaminy

Przypomnijmy - każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym.

