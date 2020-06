Matura 2020 z historii zakończona. Gdzie arkusz i odpowiedzi?

Zakończył się egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym. Maturę z tego przedmiotu zdawało 20,4 tys. osób, czyli 7,5 proc. wszystkich tegorocznych abiturientów. Dziś wieczorem opublikujemy arkusz CKE z tego przedmiotu wraz z proponowanymi odpowiedziami. Poniżej szczegóły.

Łącznie maturę 2020 z historii zdawało prawie 22 tys. osób. Poza tegorocznymi maturzystami, z zadaniami z historii zmierzyło się także 1,4 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Egzamin z historii odbywał się tylko na poziomie rozszerzonym, ponieważ jest to przedmiot dodatkowy. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych obowiązkowych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. By zdać maturę konieczne jest także przystąpienie do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, wśród nich jest właśnie historia.

Matura 2020: Historia. Kiedy odpowiedzi?

Arkusz CKE z historii na poziomie rozszerzonym wraz z proponowanymi odpowiedziami opublikujemy już po godz. 19:00. Maturzyści, szukajcie go wówczas w naszym raporcie specjalnym w zakładce "Matura 2020. Arkusze"

Matura 2020 bez egzaminów ustnych

Na maturze 2020 zdający nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.



