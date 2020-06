Matura 2020 z języka niemieckiego - poziom podstawowy

Zakończyła się egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowy. Trwał on 120 minut. Pisemna matura na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze. Maturzyści, pamiętajcie, że już po godz. 14:00 opublikujemy arkusz CKE i proponowane odpowiedzi.

Zdjęcie Matura 2020. Język niemiecki poziom podstawowy; zdj. ilustracyjne /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Matura 2020: Niemiecki poziom podstawowy





Język niemiecki od lat jest drugim najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. Prym wśród zdających od lat wiedzie język angielski. W tym roku na maturze 2020 chęć zdawania niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało blisko 11 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w czwartek będą pisali egzamin z niemieckiego. Razem z nimi zdawać go będą także abiturienci z wcześniejszych roczników.

Język niemiecki na poziomie rozszerzonym

W czwartek (18 czerwca) odbędzie się jeszcze jeden egzamin z języka niemieckiego - na poziomie rozszerzonym. Przystąpi do niego prawie 6,4 tys. tegorocznych absolwentów techników i liceów. Matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godzinie 14:00 i potrwa 150 minut.

Matura 2020 z niemieckiego. Arkusze i odpowiedzi

Gdzie szukać arkuszy CKE z niemieckiego? Już po godzinie 14:00 opublikujemy ten z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, natomiast po godz. 19:00 znajdziecie u nas maturę z niemieckiego - poziom rozszerzony. Arkuszy, jak zwykle, szukajcie w naszym raporcie maturalnym "Maura 2020" (tutaj)

Wyniki matury 2020

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia. Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.