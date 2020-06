O godzinie 14:00 rozpoczęła się matura 2020 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. W tym roku egzamin ten zdaje w sumie ponad 64 tys. maturzystów. Przypominamy, że już po godzinie 19:00 w naszym raporcie "Matura 2020. Arkusze" opublikujemy arkusz CKE z polskiego na poziomie rozszerzonym i propozycje rozwiązań zaproponowane przez naszego eksperta.

Zdjęcie Matura 2020; język polski poziom rozszerzony; zdj. ilustracyjne / Lech Muszyński /PAP

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie jest egzaminem obowiązkowym. Chęć jego zdawania zadeklarowało 60,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 4,1 tys. absolwentów z lat ubiegłych. Matura 2020 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, jak co roku, potrwa 180 min.

Z kolei w poniedziałek rano wszyscy maturzyści mierzyli się z przedmiotem obowiązkowym czyli językiem polskim na poziomie podstawowym. Egzamin trwał 170 minut i jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik odbył się bez zakłóceń. Do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło w poniedziałek ok. 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników oraz ok. 5,6 tys. absolwentów z lat ubiegłych.

Co było na maturze 2020 z polskiego? Zobacz arkusz CKE i proponowane odpowiedzi (kliknij tutaj)

Matura 2020. Język polski poziom rozszerzony

Arkusz CKE z języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz proponowane rozwiązania znajdziesz w naszym raporcie specjalnym "Matura 2020. Arkusze" . Opublikujemy go po godzinie 19:00. Maturzysto, bądź z nami!