Matura 2020 z matematyki. Proponowane rozwiązania [NA ŻYWO]

Wtorek to drugi dzień egzaminu maturalnego 2020. Dziś o godz. 9:00 rozpoczęła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin trwał 170 minut. Co w tym roku było na maturze z matematyki? Jak uczniowie oceniają poziom trudności? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo. Po godzinie 14:00 opublikujemy poniżej arkusz CKE. Następnie nasz ekspert rozpocznie jego rozwiązywanie. Bądźcie z nami!

Matura z matematyki 2020 w Przemyślu

Zadania otwarte, które pojawiły się na maturze z matematyki 2020 na poziomie podstawowym znajdziesz tutaj (kliknij)





To już wszystkie zadania wyboru czyli zamknięte.





Zadanie 25 odpowiedź "B"

Zadanie 24 - odpowiedź "A"

Zadnie 23 - odpowiedź "A"



Zadanie 22 - odpowiedź "C"

Zadanie 21 - odpowiedź "C"

Zadanie 20 - odpowiedź "A"

Zadanie 19 - odpowiedź "B"

Zadanie 18 - odpowiedź "A"



Zadanie 17 - odpowiedź "D"

Zadanie 16 - odpowiedź "D"



Zadanie 15 - odpowiedź "C"

Zadanie 14 - odpowiedź "D"



Zadanie 13 - odpowiedź "C"



Zadanie 12 - odpowiedź "B"



Zadanie 11 - odpowiedź "D"

Zadanie 10 - odpowiedź "B"

Zadanie 9 - odpowiedź "B"

Zadanie 8 - odpowiedź "C"



Zadanie 7 - odpowiedź "D"

Zadanie 6 - odpowiedź "B"



Zadanie 5 - odpowiedź "A"



Zadanie 4 - odpowiedź "A"



Zadanie 3 - odpowiedź "D"





Zadanie 2 - odpowiedź "C"



Matura z matematyki. Zadnie 1 - odpowiedź "B"



Matura z matematyki poziom podstawowy. Arkusz CKE - pobierz tutaj



Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pytany przez po maturze z matematyki, czy wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, odpowiedział, że co do zasady tak. "Mamy informacje o alarmach bombowych, ale wszystkie lokalne struktury policji radzą sobie z tym. Poważniejszych problemów nie było, wszędzie egzamin rozpoczął się o czasie i zakończył o czasie" - powiedział Smolik. O alarmach bombowych pisaliśmy tutaj

Maturzyści! Pamiętajcie, że tuż po godz. 14:00 opublikujemy tutaj arkusz CKE z matematyki - poziom podstawowy. Następnie będziemy wrzucać rozwiązania kolejnych zadań, które zaproponuje dla was współpracujący z nami ekspert. Już za niecałe 30 min znajdziecie tutaj pierwsze rozwiązania. Bądźcie z nami!



Ile osób zdawało w tym roku maturę z matematyki? Spieszymy z liczbami! W sumie to ponad 300 tys. osób. Wśród zdających: 272 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostałe 32 tys. to z kolei abiturienci z wcześniejszych lat. Są wśród nich zarówno osoby, które zdają maturę po raz pierwszy, jak i osoby, które chcą poprawić swój wynik.



Maturzysto, jak oceniasz poziom trudności na tegorocznej maturze z matematyki? Zagłosuj w naszej ankiecie:



Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest jednym z trzech przedmiotów obowiązkowych. Co to oznacza? Do egzaminu musi podejść każdy zdający i uzyskać wynik minimum 30 proc. lub wyższy. Poza matematyką do przedmiotów obowiązkowych zalicza się: język polski oraz język obcy nowożytny. Każdy maturzysta musi także napisać maturę z jednego, wybranego przedmiotu dodatkowego.

W poniedziałek 8 czerwca odbyła się matura z języka polskiego. Arkusze CKE wraz z proponowanymi rozwiązaniami publikowaliśmy tutaj:

