W drugim dniu matur mogło dojść do wycieku odpowiedzi z matematyki na poziomie podstawowym. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała w mediach społecznościowych, że zgłasza sprawę policji. Tę informację udało nam się także potwierdzić w CKE.

Zdjęcie Matura 2020; zdj. ilustracyjne /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

We wtorek po południu w mediach społecznościowych pojawił się screen z rozmowy w sprawie matury z matematyki. Na jednym ze zdjęć pojawiły się odpowiedzi na tzw. zadania zamknięte. Godzina na zdjęciu 8.42 - sugerowała, że ktoś mógł otrzymać zadania egzaminacyjne przed egzaminem, który rozpoczął się po godzinie 9.

Reklama

"Podlasie miało odpowiedzi na zamknięte już o 8" - napisała na Twitterze jedna z internautek.

W odpowiedzi na to na profilu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawił się wpis: "Uprzejmie informujemy, że sprawa zostanie zgłoszona na policję".



Interia zadzwoniła do CKE. - Potwierdzam, że sprawa zostanie zgłoszona na policję - powiedział nam Artur Jeremin z CKE.



Jak udało nam się dowiedzieć, do CKE wpłynęło w sprawie przecieku kilkanaście maili. Wszystkie dotyczyły jednego regionu Polski.



Przypomnijmy, że wczoraj CKE złożyła zawiadomienie na policję w sprawie ewentualnego przecieku tematów z języka polskiego na maturze podstawowej.



Około godz. 6.30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne".



Temat dotyczący "Wesela" rzeczywiście pojawił się na maturze. Oto jego treść: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu".