Matury 2020 przełożone. Co z rekrutacją na studia?

Egzaminy ósmoklasisty i matury 2020 przełożone. Premier Mateusz Morawiecki jeszcze przed świętami ogłosił, że egzaminy odbędą się w czerwcu. Uczniowie mają poznać dokładne daty właściwych egzaminów z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia, że terminy rekrutacji na studia będą dostosowane do terminów matur.

Zdjęcie Rekrutacja na studia będzie uzależniona od terminu matur /123RF/PICSEL

Minister edukacji Dariusz Piontkowski na antenie Polskiego Radia mówił przed świętami, że egzaminy są przełożone ze względu na sytuację związaną z koronawirusem i bezpieczeństwo uczniów. Szef MEN zaznaczył, że proces rekrutacji do szkół średnich i szkół wyższych będzie dostosowany do terminu matur.

Reklama

"Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich przesłała do nas pismo, w którym wyraźnie sugeruje, że rektorzy dostosują terminy rekrutacji do egzaminu maturalnego" - zapewnił Dariusz Piontkowski.



Rzeczniczka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katarzyna Zawada podkreśliła, że jak tylko MEN poda daty egzaminów maturalnych, to resort nauki zwróci się do uczelni, żeby dostosowały terminy rekrutacji do terminów matur.



"Współpracujemy z KRASP i jesteśmy w kontakcie z MEN. Na pewno maturzyści nie muszą się bać, że będą mieli jakieś problemy techniczne, żeby zdać na studia" - mówi Katarzyna Zawada.



Przerwa w szkołach i na uczelniach ma potrwać do 26 kwietnia.