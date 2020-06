W poniedziałek od godz. 7 rano odnotowano nagły wzrost wyszukiwań dotyczących "Wesela" – taką informację podał na Twitterze profil "Emocje w sieci", analizujący zachowania internautów. Zapytania pochodziły głównie z województwa podlaskiego. Skąd to nagłe zainteresowanie "Weselem" w internecie i czy mogło dojść do przecieku? "Przyglądamy się sprawie" – powiedział w rozmowie z Polsat News dyrektor CKE Marcin Smolik.

Matura 2020 z języka polskiego rozpoczęła się w poniedziałek o godz. 9:00. Na dwie godziny przed egzaminem zaskakującą popularnością wśród zapytań wpisywanych w wyszukiwarkę internetową cieszyła się fraza "wesele elementy fantastyczne".

Przed poniedziałkiem ta fraza praktycznie w ogóle nie była wyszukiwana - informuje Polsat News.

Ten nietypowy skok wyszukiwań odnotowały "Emocje w sieci", zauważając, że zapytania pochodziły głównie z Podlasia. "Od godz. 7 rano wyszukiwano też dokładny temat z #matura2020: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów 'Wesela'..." - poinformował profil "Emocje w sieci" na Twitterze.

Jak to możliwe? To pytanie Polsat News zadał dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcinowi Smolikowi. "Na razie wiemy tyle, co państwo, przyglądamy się sprawie" - przekazał Smolik. Podkreślił, że przedstawiciele CKE muszą dokładnie przeanalizować te doniesienia.

Przypomnijmy, że temat dotyczący "Wesela" rzeczywiście pojawił się na maturze. Oto jego treść: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu".

