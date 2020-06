Matura 2020 wystartowała! Egzaminy zdaje w całej Polsce ponad 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników, a także 5,6 tys. osób z wcześniejszych roczników. W mediach społecznościowych politycy życzą maturzystom powodzenia. Niektórzy wspominają też własny egzamin dojrzałości. "Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy!" - napisał prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda /Grzegorz Banaszak /Reporter

"Drodzy Maturzyści! Wreszcie nadszedł ten dzień. Zaczynacie egzaminy, które symbolicznie przeniosą Was w dorosłość. Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy! Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dacie radę!" - napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze, zwracając się do maturzystów. Dodał, że razem z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą trzymają za zdających kciuki.



Reklama

"Drodzy maturzyści, trzymam za Was mocno kciuki. Głowa do góry i połamania piór!" - napisał z kolei minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski napisał na Twitterze, że "ten rok szkolny był szczególnie ciężki, dlatego maturzystom należą się szczególne życzenia". "Życzę Wam, klasycznie, połamania piór, ale też wyjątkowej ulgi, gdy już będzie po wszystkim. Przed Wami trudne tygodnie, ale... jeszcze będzie przepięknie!" - brzmi jego wpis na Twitterze.



"Kochani maturzyści: wiemy, jak trudny był to dla Was czas, zwłaszcza ostatnie pół roku. Dlatego jeszcze mocniej trzymamy za Was kciuki, jesteście wspaniali i poradzicie sobie świetnie" - to z kolei wpis prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Pierwszy dzień matur u niektórych polityków wywołał wspomnienia.



"Dzisiaj myślimy ciepło o naszych maturzystach. Wspominam mój pisemny z polskiego. Przez pierwsza godzinę jakieś zaćmienie nad Żeromskim. Później było już tylko lepiej. Skończyło się mocną czwórką. Powodzenia!" - napisał Zbigniew Gryglas, wiceminister w resorcie aktywów państwowych.



Życzenia maturzystom złożyła też była szefowa MEN Anna Zalewska. "Drodzy maturzyści, pomimo wielu stresów związanych z tegoroczną maturą wierzę, że dacie radę! Powodzenia i połamania piór" - napisała.



"Maturzyści i maturzystki! Pamiętajcie, że nie musicie nikomu niczego udowadniać. To jest Wasza matura, Wasz czas, Wasza przyszłość. Wszystkiego najlepszego w najbliższych dniach! Dużo siły, spokoju i kreatywności" - podkreśliła europosłanka Sylwia Spurek.

Zdjęcie