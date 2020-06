Czy podczas tegorocznej matury rzeczywiście doszło do przecieku z języka polskiego? "Nie mam pojęcia" - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" dyrektor CKE Marcin Smolik. Dodaje jednak, że bierze pod uwagę, że mogła to być prowokacja, bo rzekomy przeciek miał miejsce tylko w woj. podlaskim, z którego pochodzi minister edukacji Dariusz Piontkowski.

"Przy egzaminach zawsze jest dużo różnych zgłoszeń - a to ktoś grozi atakiem bombowym, a to umieści w internecie zdjęcia niby z testów. Informacja o tym niby-przecieku była oparta o Google Analytics, tymczasem nikt poza Google’em nie wie, jak do końca działa to narzędzie. Proszę sobie wyobrazić, że w dniu matury z angielskiego wpisałem w wyszukiwarkę między godz. 6 a 7 "język angielski email ochrona przyrody", dodam, że takiego tematu nie było tego dnia" - powiedział dyrektor CKE.

O możliwym przecieku CKE zawiadomiło policję . Jeśli rzeczywiście był przeciek, jak mogłoby do niego dojść?

"Ustaleniami zajmą się śledczy. Testy rozwożone są do szkół od 5 do 8. Egzamin zaczyna się o 9. Udostępniliśmy policji listę szkół, było ich 180, które otrzymały pakiety z testami maturalnymi przed godz. 7, wtedy zaczęło się wyszukiwanie w Google’u" - wyjaśnił w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Smolik.

Kto dostarcza arkusze do szkół?

Na pytanie, kto dostarcza arkusze do szkół, wyjaśnił, że CKE robi przetarg na druk i dystrybucję arkuszy. "Firma, która go wygra, zawiera umowę z Pocztą Polską, to jej pracownicy dostarczają pakiety do szkół. Szczegółów logistyki nie mogę zdradzić" - zaznaczył dyrektor CKE.

