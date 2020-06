Centralna Komisja Egzaminacyjna złoży w poniedziałek (8 czerwca) zawiadomienie na policję w sprawie możliwego przecieku podczas matury z języka polskiego – poinformował szef CKE Maciej Smolik. Około godz. 6.30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne".

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Lech Muszyński /PAP

O sprawie poinformował na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów. Jak podał, ok godz. 6.30 zaczęto wyszukiwać frazy "wesele elementy fantastyczne" i "wesele fantastyka", a ok. godz. 7.00 - dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów 'Wesela'".

Reklama

Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim. Załączono przy tym wykresy z Google Trends pokazujące zainteresowanie wyszukiwanymi frazami w ujęciu czasowym. Między godz. 7.00 a 9.00 zanotowano też pojedyncze wyszukiwania frazy "Anna Kamieńska".

"Widzę to, co wszyscy widzą w Google Trends. Będziemy składali zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na policję" - stwierdził Smolik, pytany o możliwy przeciek.

Dodał, że "może być jakiś problem" i powinny się tym zająć odpowiednie służby.

Przekazał, że na razie jest to jedyny niepokojący sygnał dotyczący matur.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać własny tekst - rozprawkę albo analizę tekstu poetyckiego.

W tym roku temat rozprawki brzmiał: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów 'Wesela', do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury". Do zinterpretowania był wiersz Anny Kamieńskiej "Daremne".

MATURA 2020. JĘZ. POLSKI POZIOM PODSTAWOWY. Arkusz CKE i odpowiedzi (zobacz tutaj)

Matura 2020. Publikujemy arkusze CKE i proponowane rozwiązania

Poniedziałek (8 czerwca) był pierwszym dniem matury 2020, która została przeniesiona z maja na czerwiec w związku z pandemią koronawirusa.



W naszym raporcie specjalnym "Matura 2020" każdego dnia, kiedy będą odbywać się egzaminy dojrzałości, będziemy publikować arkusze CKE wraz z nieoficjalnym rozwiązaniami, które przygotują nasi eksperci. Znajdziecie je w zakładce "Matura. Arkusze" (kliknij tutaj)