Matura 2020. Biologia poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym zakończona. To właśnie z tym przedmiotem zmagali się we wtorek od rana (16 czerwca) maturzyści. Egzamin zdawało blisko 50 tys. tegorocznych absolwentów. Egzamin z biologii co roku należy do jednych z najtrudniejszych podczas maturalnego maratonu. Arkusz CKE z biologii i odpowiedzi publikujemy poniżej. Zadania rozwiązUJE współpracujący z nami ekspert. Zapraszamy!

Matura 2020 - dziś biologia poziom rozszerzony.

Matura z biologii rozpoczęła się we wtorek o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 12:00. Abiturienci mieli równo trzy godziny na rozwiązanie wszystkich zadań.

Biologia jest jednym z chętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze. Jednocześnie egzamin z tego przedmiotu co roku należy do jednych z najtrudniejszych. W całej Polsce biologię pisało dziś w sumie 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (czyli 17,2 proc. wszystkich zdających).



Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie może ich wybrać sześć.

Przedmioty dodatkowe zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym. Nie określa się na nich progu zdawalności, a więc nie można ich nie zdać. Wynik liczy się jednak przy rekrutacji na studia.

Biologia - poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2020: BIOLOGIA - poziom rozszerzony - arkusz CKE (pobierz tutaj)

Zdjęcie Matura 2020: Biologia - arkusz CKE, strona 1 / CKE



