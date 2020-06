Trwa drugi tydzień matur 2020. W środę (17 czerwca) o godz. 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości z chemii na poziomie rozszerzonym. Na rozwiązanie zadań mieli trzy godziny. Poniżej znajdziecie arkusz CKE - chemia (poziom rozszerzony) i odpowiedzi. Arkusz rozwiązuje współpracujący z nami ekspert. Zapraszamy!

Matura z chemii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 9:00. Zdający mieli maksymalnie 180 minut, aby rozwiązać zadania zawarte w arkuszu.



Chemia jest jednym z przedmiotów do wyboru. Pisali ją dziś tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć. Wynik z przedmiotów dodatkowych nie wpływa na uzyskanie świadectwa dojrzałości. Ma jednak znacznie podczas rekrutacji na studia.



Chęć zdawania chemii na poziomie rozszerzonym wyraziło ponad 25,5 tys. tegorocznych maturzystów, co stanowi 9,8 proc. wszystkich abiturientów.



Wyniki egzaminu dojrzałości maturzyści poznają do 11 sierpnia.



Chemia - poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Poniżej publikujemy arkusz CKE z chemii na poziomie rozszerzonym wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta. Strona nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5 lub kliknij "odśwież" na pasku narzędzi.

MATURA 2020: CHEMIA (poziom rozszerzony) - arkusz CKE (pobierz tutaj)

Zdjęcie Matura 2020: Chemia - arkusz CKE / CKE

Zdjęcie Matura 2020: Chemia - arkusz CKE i odpowiedzi / INTERIA.PL

Zdjęcie Matura 2020: Chemia - arkusz CKE i odpowiedzi / INTERIA.PL

Zdjęcie Matura 2020: Chemia - arkusz CKE i odpowiedzi / INTERIA.PL

Zdjęcie Matura 2020: Chemia - arkusz CKE i odpowiedzi / INTERIA.PL

