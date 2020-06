W poniedziałek po południu (15 czerwca) odbyła się matura z filozofii. Przystąpiło do niej blisko 1,6 tys. osób. Był to egzamin dodatkowy. Napisali go tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Poniżej publikujemy arkusz CKE z filozofii na poziomie rozszerzonym.

Matura 2020 odbywa się w szczególnym reżimie sanitarnym. Uczniowie wchodzą na teren szkoły w maseczkach, a ławki na salach egzaminacyjnych dzielą odstępy większe niż zwykle. W niektórych szkołach uczniom sprawdzana jest temperatura.

Egzamin maturalny z filozofii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 14:00. Trwał 180 minut. Napisało go w sumie 1,6 tys. osób.

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Poniżej publikujemy arkusz CKE z filozofii. Z tego przedmiotu nie będziemy zamieszczać proponowanych rozwiązań.

Arkusze CKE z innych przedmiotów maturalnych dostępne są w naszym raporcie specjalnym "Matura 2020. Arkusze" (tutaj)

MATURA 2020. Filozofia poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE (pobierz tutaj)





