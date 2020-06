Geografia poziom rozszerzony – to z tym przedmiotem zmagali się w piątek (19 czerwca) tegoroczni abiturienci. Egzamin trwał w sumie trzy godziny, a zdawało go ponad 72 tys. osób. Co było na maturze z geografii? Czy zadania okazały się trudne? Poniżej znajdziecie arkusz CKE – geografia poziom rozszerzony oraz proponowane rozwiązania.

Zdjęcie Matura 2020 z geografii poziom rozszerzony. Publikujemy arkusz CKE i odpowiedzi; autor zdjęcia: LUCYNA NENOW /POLSKA PRESS/GALLO IMAGES /INTERIA.PL

W arkuszu CKE, który otrzymali na maturze z geografii zdający pojawiły się zadnia, które sprawdzały wiedzę i umiejętności w następujących zakresach: dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka, problemów demograficznych, proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań na maturze z geografii zdający może otrzymać 60 punktów. Przypomnijmy, że wyniki matury 2020 zostaną podane do 11 sierpnia. Jednak już dziś maturzyści, którzy zdawali geografię mogą sprawdzić, jak im poszło!

Matura 2020 z geografii. Arkusz i rozwiązania

Kilka minut po godz. 14:00 opublikujemy poniżej arkusz CKE geografia poziom rozszerzony oraz załącznik z mapami i danymi. Następnie będą pojawiać się kolejne odpowiedzi, które w czasie rzeczywistym będą przygotowywać nasi eksperci! Maturzyści, bądźcie z nami! I pamiętajcie, strona nie odświeża się automatycznie, by zobaczyć kolejne zadania - wciśnij F5!

MATURA 2020. GEOGRAFIA poziom rozszerzony. Arkusz CKE (POBIERZ TUTAJ)



Barwny załącznik do arkusza z geografii (pobierz tutaj)





