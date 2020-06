Matura 2020: Historia sztuki. Mamy arkusz CKE

Egzaminem z historii sztuki zakończył się drugi tydzień matur 2020. Po weekendzie maturzystów czeka jeszcze kilka egzaminów z przedmiotów dodatkowych oraz języków mniejszości narodowych. Poniżej publikujemy arkusz CKE - historia sztuki (poziom rozszerzony), z którym mierzyli się dziś po południu zdający.

Zdjęcie Zakończył się drugi tydzień matur 2020 /GRZEGORZ GALASIŃSKI/POLSKA PRESS/GALLO IMAGES /Getty Images

Chęć zdawania historii sztuki zadeklarowało w sumie 3,6 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 1,3 proc. wszystkich zdających. Egzamin napisało też 325 abiturientów z wcześniejszych roczników.

Egzamin z historii sztuki rozpoczął się o godz. 14:00 i trwał trzy godziny. Arkusz składał się z X różnych zadań - zarówno zamkniętych jak i otwartych, które sprawdzały m.in. wiedzę o epokach, kierunkach, stylach i tendencjach w sztuce. Od maturzystów wymagana była też znajomość twórczości wybitnych artystów, miejsc usytuowania obiektów architektury lub przechowywania dzieł sztuk plastycznych. Maturzyści musieli również wykazać się znajomością terminów i pojęć z dziedziny sztuki, technik artystycznych i ikonografii.

Historia sztuki jest jednym z tzw. przedmiotów wyboru. Oznacza to, że do egzaminu przystępuje tylko ten maturzysta, który zadeklarował taką chęć. Każdy abiturient, poza przedmiotami obowiązkowymi (polski, matematyka i język obcy nowożytny na poziomie podstawowym) musi przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym (maksymalnie może ich wybrać sześć).

Wyniki tegorocznych matur abiturienci poznają do 11 sierpnia.

Historia sztuki - arkusz CKE

Poniżej publikujemy arkusz CKE z historii sztuki, z którym dziś po południu mierzyli się maturzyści. W poprzednich dniach codziennie zamieszczaliśmy na stronach Interii arkusze i odpowiedzi z innych przedmiotów. Znajdziecie je wszystkie tutaj .

MATURA 2020: HISTORIA SZTUKI - arkusz CKE (pobierz tutaj)