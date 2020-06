Matura 2020. Informatyka - poziom rozszerzony. Arkusz CKE

W środę (17 czerwca) po południu maturzyści przystąpili do egzaminu na poziomie rozszerzonym z informatyki. Nie był on obowiązkowy. Napisali go tylko ci, którzy zadeklarowali taką chęć. Poniżej publikujemy arkusz CKE, z którym zmierzyli się abiturienci.

Zdjęcie Matura odbywa się w specjalnym reżimie sanitarnym w związku z koronawirusem /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Egzamin z informatyki rozpoczął o godz. 14:00 i trwał 210 minut. Był podzielony na dwie części. Pierwsza trwała 60 minut i polegała na rozwiązaniu zadań bez korzystania z komputera. Po jej zakończeniu nastąpiła 30-minutowa przerwa. Druga część egzaminu była już dłuższa - trwała 150 minut. W tym czasie zdający rozwiązywali zadania na komputerze.

Przypomnijmy, że matura z informatyki nie jest obowiązkowa. Przystąpili do niej tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę. Chęć zdawania egzaminu wyraziło 9,2 tys. tegorocznych absolwentów oraz 571 maturzystów z wcześniejszych roczników.

Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego. Nie ma na nim żadnego progu zaliczeniowego. Służy jednak przy rekrutacji na studia.

Matura bez egzaminów ustnych

Pisemna sesja matur potrwa w tym roku do 29 czerwca. Abiturienci nie muszą w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Powodem jest epidemia koronawirusa. Matury ustne zostaną przeprowadzone tylko i wyłącznie dla tych, którzy muszą przedstawić wynik w rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Wyniki tegorocznych egzaminów maturzyści poznają do 11 sierpnia.

Matura z informatyki - arkusz CKE

Poniżej publikujemy arkusz CKE, który maturzyści rozwiązywali na egzaminie z rozszerzonej informatyki. W poprzednich dniach publikowaliśmy również arkusze i odpowiedzi z innych przedmiotów ( można zobaczyć je tutaj ).



INFORMATYKA - poziom rozszerzony - ARKUSZ CKE: część I (pobierz tutaj) + cześć II (pobierz tutaj)

INFORMATYKA - poziom rozszerzony - PLIKI do arkusza część II (znajdziesz tutaj)

Z informatyki nie będziemy publikować proponowanych rozwiązań.