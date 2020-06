Matura 2020. Język angielski poziom rozszerzony. Arkusz CKE i rozwiązania

Język angielski (poziom rozszerzony) - to z nim mierzyli się w środę po południu maturzyści. Był to egzamin dodatkowy, do którego przystąpiło 163 tys. tegorocznych abiturientów. Jeszcze dziś, chwilę po godz. 19:00, zamieścimy poniżej arkusz CKE - język angielski (poziom rozszerzony) wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami. Arkusz będzie rozwiązywał współpracujący z nami ekspert. Zapraszamy!

Zdjęcie Matura 2020 - dziś egzaminy z języka angielskiego (oprac. graficzne Interia) /Daniel Dmitriew /Agencja FORUM

Matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się w środę o godzinie 14:00 i trwała 150 minut. Był to egzamin z puli przedmiotów dodatkowych. Oznacza to, że przystąpili do niego tylko ci, którzy wyrazili taką chęć. Na maturze z przedmiotów dodatkowych nie określa się progu zdawalności, dlatego nie można ich nie zdać. Wynik liczy się jednak przy rekrutacji na studia.



Środa (10 czerwca) była trzecim dniem matur 2020. Abiturienci mają już za sobą trzy obowiązkowe egzaminy pisemne: z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym - pisali je kolejno w poniedziałek, wtorek i środę.

W czwartek (11 czerwca), w związku z obchodzonym świętem Bożego Ciała, egzaminy maturalne nie odbędą się. Sesja maturalna będzie kontynuowana od poniedziałku, 15 czerwca. Wówczas maturzyści napiszą egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (godz. 9:00) i z filozofii (godz. 14:00).



Język angielski rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Maturzyści! Arkusz z angielskiego i odpowiedzi opublikujemy poniżej chwilę po godz. 19:00. Zadania rozwiąże współpracujący z nami ekspert. Pamiętajcie, że są to odpowiedzi nieoficjalne.



MATURA 2020: JĘZYK ANGIELSKI (poziom rozszerzony) - arkusz CKE (wkrótce do pobrania tutaj)



MATURA 2020: JĘZYK ANGIELSKI (poziom rozszerzony) - transkrypcja (wkrótce do pobrania tutaj)



