Matematyka na poziomie podstawowym była drugim egzaminem obowiązkowym na maturze. Zdawało ją we wtorek ponad 304 tys. osób - byli to zarówno tegoroczni absolwenci, jak i abiturienci z poprzednich lat. Arkusz CKE z matematyki - poziom podstawowy oraz rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta chwilę po godz. 14:00 opublikujemy poniżej. Maturzyści, bądźcie z nami!

Zdjęcie Matura z matematyki na poziomie podstawowym była obowiązkowa (oprac. graficzne: Interia) / Lech Muszyński /PAP

Matura 2020. Matematyka poziom podstawowy

Matura z matematyki na poziomie podstawowym to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów, do których musi przystąpić każdy maturzysta. We wtorek z "królową nauk" zmagało się ponad 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników, a także 32 tys. abiturientów z poprzednich lat.

Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00. Maturzyści rozwiązywali zadania przez 170 minut. Arkusz z matematyki podstawowej składa się z trzech części. Pierwsza zawiera zadania zamknięte wraz z podanymi odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna. W drugiej części arkusza są zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Z kolei trzecia część zawiera polecenia otwarte, w której maturzysta musi udzielić rozszerzonej odpowiedzi.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w poniedziałek, 15 czerwca, o godz. 9:00.



Przypomnijmy, że w poniedziałek abiturienci zmagali się z maturą z języka polskiego. Rano pisali obowiązkowy egzamin na poziomie podstawowym, a po południu - na poziomie rozszerzonym (jako przedmiot dodatkowy). Oba arkusze CKE wraz z proponowanymi przez naszych ekspertów rozwiązaniami publikowaliśmy na Interii. Na podstawowej maturze z polskiego pojawił się m.in. fragment "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego oraz wiersz Anny Kamieńskiej "Daremne". Z kolei na rozszerzeniu maturzyści interpretowali i porównywali wiersze Jana Kochanowskiego "Do snu" i Zbigniewa Herberta "Język snu" lub analizowali tekst Bożeny Chrząstowskiej "Prawda i 'zmyślenie' literackie".

Matematyka podstawowa. Arkusz CKE i odpowiedzi

O godz. 14:00 znajdziesz poniżej arkusz CKE z matematyki (poziom podstawowy). Następnie opublikujemy rozwiązania zadań, które pojawiły się na maturze. Arkusz rozwiązuje współpracujący z nami ekspert. Maturzyści, zapraszamy!

