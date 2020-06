Matura 2020 z fizyki. Arkusz CKE i rozwiązania zadań

Matura z fizyki zakończona! Zdawało ją dziś ponad 21,7 tys. tegorocznych absolwentów. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał trzy godziny. Poniżej publikujemy arkusz CKE z fizyki i odpowiedzi, które zaproponował nasz ekspert. Zapraszamy!

Zdjęcie Matura z fizyki rozpoczęła się o godz. 9:00 i trwała trzy godziny /KRZYSZTOF SZYMCZAK/POLSKA PRESS/GALLO IMAGES /Getty Images

Trwa trzeci tydzień matur 2020. W poniedziałek i wtorek abiturienci zdawali języki obce - włoski oraz francuski. Jedna osoba napisała też maturę z języka łemkowskiego .

Dziś odbył się egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Rozpoczął się o godz. 9:00. Przystąpiło do niego ponad 21,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 8 proc. zdających. Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego maturzyści mieli równo trzy godziny. Matura z tego przedmiotu zakończyła się o godz. 12:00.

Przypomnijmy, że każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Liczy się jednak przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki . Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać maturę dopiero za rok.

Matura 2020: Fizyka - arkusz CKE i odpowiedzi

Poniżej publikujemy arkusz CKE z fizyki (poziom rozszerzony). Za chwilę zamieścimy również pierwsze nieoficjalne odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta. Wciśnij F5 lub kliknij "odśwież". Strona nie odświeża się automatycznie.

MATURA 2020: FIZYKA - arkusz CKE (pobierz tutaj)

Zdjęcie Matura z fizyki - arkusz CKE / CKE