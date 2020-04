W ostatnim dniu próbnych matur uczniowie mierzą się z chemią oraz językami mniejszości narodowych. Na stronie CKE pojawił się już arkusz z chemii na poziomie rozszerzonym. Znajdziecie go również w materiale poniżej. Zapraszamy!

Zdjęcie Matura 2020 ma rozpocząć się 4 maja /Rafał Gaglewski /Reporter

Przypomnijmy że próbna matura nie jest obowiązkowa. Szkoły same decydują, czy chcą przeprowadzić egzaminy. W tym roku, w związku z pandemią koronawirusa na świecie, próbne matury odbywają się w trybie zdalnym. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania w domu.



CKE zamieszcza na swojej stronie internetowej arkusze próbnej matury od 2 do 8 kwietnia. Dziś już ostatni dzień egzaminów.

Rano maturzyści mogą spróbować swoich sił w zadaniach z chemii na poziomie rozszerzonym oraz języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym (białoruski, litewski, ukraiński). Natomiast po południu, około godz. 14.00, na stronie CKE pojawią się arkusze z tych języków na poziomie rozszerzonym oraz arkusz z historii na poziomie rozszerzonym.



Matura próbna 2020. Chemia poziom rozszerzony - arkusz CKE (znajdziesz tutaj)

Co z maturami 2020?

Decyzja w sprawie matur 2020 ma zapaść w czwartek, 9 kwietnia. Sesja maturalna miała wystartować w poniedziałek, 4 maja.